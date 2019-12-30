+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Авария под Псковом: 19 граждан Беларуси, включая троих детей, пострадали в ДТП

Пассажирский автобус, перевозивший граждан Беларуси перевернулся в кювет под Псковом, есть пострадавшие, сообщает Interfax.by со ссылкой ГИБДД РФ.

"Авария произошла на 269 км трассы Р-23 "Санкт-Петербург - Невель - граница с Р. Беларусь". Водитель, управляя автобусом "Неоплан" на маршруте "Минск - Санкт-Петербург", совершил съезд с дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием", - сказали в ГИБДД РФ.


В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Между тем, информированный источник сообщил, что число пострадавших увеличилось до 19 человек, включая 3 детей. "14 человек госпитализированы", - сказал он.

Всего в автобусе было 50 человек, все граждане Беларуси.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru