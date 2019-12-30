"Авария произошла на 269 км трассы Р-23 "Санкт-Петербург - Невель - граница с Р. Беларусь". Водитель, управляя автобусом "Неоплан" на маршруте "Минск - Санкт-Петербург", совершил съезд с дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием", - сказали в ГИБДД РФ.









В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести.





Между тем, информированный источник сообщил, что число пострадавших увеличилось до 19 человек, включая 3 детей. "14 человек госпитализированы", - сказал он.





Всего в автобусе было 50 человек, все граждане Беларуси.



