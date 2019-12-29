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Погиб молодой белорусский художник Захар Кудин

Умер белорусский художник Захар Кудин. Ему было всего 33 года. Об этом сообщила его сестра в Facebook.

Захар Кудин родился и жил в Минске. Окончил Минский государственный художественный колледж. Занимался скульптурой, живописью, диджитал-искусством.


Художник успел провести пять персональных экспозиций. Выставлялся в Беларуси, США, Польше, Германии. Представлял Беларусь на международном биеннале в Пекине. Участвовал в минском фестивале Vulica Brasil.

Работы Кудина находятся в частных коллекциях Европы, Азии и Америки. В 2015 и 2016 году Захар Кудин стал конкурсантом проекта «Осенний салон» с Белгазпромбанком.
Источник: TUT.BY
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