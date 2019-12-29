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Медведи в Беларуси из-за теплой погоды не залегли в спячку

Аномально теплый декабрь не дает возможности косолапым залечь в берлоги, они бродят по лесам и нагуливают жир.

Бурые медведи в белорусских лесах не проспят Новый год - из-за аномально теплой погоды, отсутствия снега они до сих пор не залегли в спячку.

Бывалые охотники рассказывают, что в последнее десятилетие белорусские мишки не первый Новый год встречают "бодрячком". По их словам, и в этом году выдался аномально теплый декабрь, поэтому медведи до сих пор не в берлогах, они гуляют по лесам, а иногда подходят близко к автомобильным трассам. В аномально теплые годы медведи залегают на спячку хорошо упитанными. Ведь они дольше обычного нагуливали жировые запасы на зиму.

В белорусских лесах обитает несколько сотен бурых медведей, больше всего из Березинском заповеднике - на территории Витебской и Минской областей. Бурый медведь в Беларуси занесен в Красную книгу.
Sputnik
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