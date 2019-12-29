+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Погода в понедельник не порадует белорусов

Гололед и сильный ветер обещают в Беларуси 30 декабря. По информации специалистов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, на дорогах республики будет гололедица.

Утром и днем в стране ожидается гололед и сильный ветер — порывами до 15−18 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности, пишет TUT.BY.

Днем будет облачно, туманно, пройдет небольшой снег, переходящий в дождь.

Температура воздуха ночью — минус 2…8ºС градусов, местами при прояснениях до –9…11ºС. Днем — от –2ºС до +3ºС.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru