Погода в понедельник не порадует белорусов
Гололед и сильный ветер обещают в Беларуси 30 декабря. По информации специалистов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, на дорогах республики будет гололедица.
Утром и днем в стране ожидается гололед и сильный ветер — порывами до 15−18 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности, пишет TUT.BY.
Днем будет облачно, туманно, пройдет небольшой снег, переходящий в дождь.
Температура воздуха ночью — минус 2…8ºС градусов, местами при прояснениях до –9…11ºС. Днем — от –2ºС до +3ºС.
16:05 29/12/2019
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