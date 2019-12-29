Погода в понедельник не порадует белорусов

Гололед и сильный ветер обещают в Беларуси 30 декабря. По информации специалистов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, на дорогах республики будет гололедица.