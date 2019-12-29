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Противники аккумуляторного завода вышли на площадь в центре Бреста

Митинг закончился шествием по городу.

Противники аккумуляторного завода вышли на площадь в центре Бреста. Подобные встречи проходят на площади Ленина каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года, сообщают naviny.by.

По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12:40 на площади было около 100 человек.

Участники очередной встречи обсуждали подготовку к консервации аккумуляторного завода. Об этом 27 декабря сообщил группе активистов заместитель главы администрации СЭЗ «Брест» Александр Шукайло.

По словам активистки Елены Макаревич, также Шукайло рассказал, что в данное время с завода вывозятся полуфабрикаты аккумуляторных батарей, решение о консервации завода принято ООО «АйПауэр». По закону в стадии консервации предприятие может находиться до трех лет.


Активист Константин Остапук не верит в консервацию завода. «Нам говорили, что завод не выпускает продукцию, а только на этой неделе активисты, которые круглосуточно дежурят возле предприятия, зафиксировали въезжающие десять фур со свинцовыми пластинами для производства аккумуляторов», — сообщил он.

Противник строительства завода Андрей Слиж считает, что консервация — это «версия чиновников». «На самом деле неизвестно, что будет происходить на предприятии. Поэтому кампания против его строительства будет продолжена», — заявил он.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста, Пушкинской и Советской, до кинотеатра «Беларусь».
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