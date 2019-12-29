В Новополоцке автобус протаранил машину милиции
Дорожно-транспортное происшествие с участием милицейской машины и автобуса произошло в Новополоцке.
Об этом сообщили в Управлении внутренних дел Витебского облисполкома.
Утром 27 декабря на улице Техническая в Новополоцке столкнулись служебный автомобиль Новополоцкого отдела департамента охраны и автобус «МАЗ».
В результате аварии водитель и пассажир милицейской машины с различными травмами были госпитализированы. В автобусе никто не пострадал.
По факту столкновения проводится проверка.
13:24 29/12/2019
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