В Новополоцке автобус протаранил машину милиции

Об этом сообщили в Управлении внутренних дел Витебского облисполкома.





Утром 27 декабря на улице Техническая в Новополоцке столкнулись служебный автомобиль Новополоцкого отдела департамента охраны и автобус «МАЗ».









В результате аварии водитель и пассажир милицейской машины с различными травмами были госпитализированы. В автобусе никто не пострадал.





По факту столкновения проводится проверка.