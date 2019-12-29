Георгий Колдун уступил в финале Х-Фактора, но стал любимцем украинцев
Суперфинал украинского шоу Х-фактор 10 сезон 2019 состоялся 28 декабря и ознаменовался грандиозным гала-концертом по случаю дня рождения популярного вокального конкурса, а также определил нового победителя проекта.
Подопечная Игоря Кондратюка Элина Иващенко получила на 16 эфире самую большую поддержку зрителей и стала обладательницей "чемпионского титула".
Перед тем, как огласить имя победителя юбилейного сезона Х-фактор, судьи поздравили украинцев с наступающим Новым годом. Воспитанник Оли Поляковой Георгий Колдун тепло высказался в адрес новой победительницы и пожелал ей фортуны и дальнейших музыкальных свершений, а также поблагодарил зрителей и свою "воспитательницу" за поддержку.
Георгий Колдун в финале шоу исполнил песню Бон Джови.
"Белорусский партизан"
12:01 29/12/2019
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