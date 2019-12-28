“Сказать,что я в шоке-это ничего не сказать!!! Новогодний подарок от Дрогичинского Райпо 2020!!! Работающим, оказывается, дали ещё по бутылке шампанского! Декретницам не дали! (по крайней мере мне). Печенье без опознавательных знаков (не указан вес, срок годности, ничего не указано)”, – возмутилась Наталья.





“Это новогодние подарки. У нас дают только на работника подарок, детям нет. В прошлом году был пакет конфет и коробка печенья. А в этом году давали шампанское. Но девочки рассказали, что декретницам шампанское не дают, только работникам”, – рассказала Наталья.





“Ну, наверное, правильно, нечего в декрете пить”, – пошутил корреспондент.





“Я согласна, но дайте палку колбасы, если считаете, что пить не надо. Просто интересно, почему на разные суммы подарки. И коробка печенья без опознавательных знаков. Это позор”, – говорит Наталья.

Наталья поделилась фото подарка:









В общем, как говорят в народе, дареному коню в зубы не смотрят. Однако нашу знакомую возмутило, что к разным работникам в одной организации разный подход.