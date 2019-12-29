Надбавка к пенсии для ученых: не все так просто

В Минруда напомнили, что для того, чтобы получать ежемесячные доплаты с 1 января 2020 года, необходимо заявить о таком праве в территориальные пенсионные органы.





В соответствии с президентским указом ежемесячные доплаты в размере двукратной базовой ставки (с января она составляет 370 белорусских рублей – Прим.) устанавливаются к пенсиям неработающих пенсионеров, достигших общеустановленного пенсионного возраста, имеющих одновременно ученую степень доктора наук и ученое звание профессора.





Чтобы получать такую доплату, пенсионер не должен работать на заслуженном отдыхе, и иметь степень доктора наук и ученое звание профессора. Претенденты на надбавку не могут быть ИП или осуществлять трудовую деятельность на основании трудовых и гражданско-правовых договоров.



