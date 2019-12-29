+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Эмомали Рахмон распорядился, чтобы каждый таджикистанец читал не менее 5 книг в год

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время своего ежегодного послания парламенту выразил обеспокоенность низким уровнем чтения и количества продаваемых книг в стране, сообщает Asia-Plus.



«Каждый человек обязан прочитать не менее пяти книг в год, начиная с сотрудников Исполнительного аппарата. Это вопрос должен быть под серьёзным контролем», - сказал президент.

Эмомали Рахмон поручил соответствующим ведомствам и организациям увеличить количество издаваемой "художественной литературы для повышения духовной культуры населения".

«Указываю, начиная с исполнительного аппарата президента, всех министерств и ведомств, учреждений и организаций до местных органов власти, компаний, школ и вузов должны создать библиотеки, которые должны быть обеспечены художественной литературой», - распорядился глава страны.

В 2020 году «в целях глубокого изучения истории таджикского народа» за счёт фонда президента каждая семья бесплатно получит книгу «Таджики» Бободжона Гафурова.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru