Мужчина прибыл к попавшему в ДТП сыну, но сам погиб под колесами фуры

Однако в этот момент к 25-летнему водителю Ford прибыл его 47-летний отец и сел на заднее сиденье. В это время по трассе ехала фура Volvo, водитель которой решил обогнать автобус, но из-за сумерек и непогоды не заметил Ford и столкнулся с этим авто.





"В результате аварии отец водителя Ford погиб на месте, сам водитель и его мать с различными травмами доставлены в больницу", – рассказали в МВД.





На месте аварии работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты, медработники.





В ГАИ напомнили автовладельцам, что нужно соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями.





Там также добавили, что в случае совершения ДТП, в котором сумма причиненного ущерба до 800 евро, можно оформить европротокол без вызова Госавтоинспекции. Это сэкономит время и не будет создавать препятствий для других водителей. Если ущерб превышает эту сумму, то автолюбителям следует ждать прибытия ГАИ вне проезжей части.



