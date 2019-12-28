Дмитрий Лукашенко приехал с семьей в Дивин в Брестской области. После развлекательной программы, в которой дети участвовали вместе с семьей Лукашенко, внучки президента рассказали, как у них принято отмечать Новый год. Короткое интервью показали в выпуске В рамках акции «Наши дети» средний сын президентаприехал с семьей в Дивин в Брестской области. После развлекательной программы, в которой дети участвовали вместе с семьей Лукашенко, внучки президента рассказали, как у них принято отмечать Новый год. Короткое интервью показали в выпуске новостей СТВ.









– Именно в эти праздники можно собраться всей дружной семьей и отметить их всем вместе, сплоченно, - говорит Анастасия Лукашенко.





– Мы обычно собираемся у нас дома, за столом... - говорит Дарья Лукашенко.





– ... большой семьей, - подсказывает отец.





– Готовим любимые блюда, смотрим какие-то программы интересные, концерты, - заключает девочка.





– Ну и сами новогоднее представление каждый год готовим, - добавляет мама.



