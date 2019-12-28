Виды пиротехники

К простым относятся:





хлопушки — самый безопасный вариант. Можно использовать на улице и дома. Содержимое вылетает из корпуса под давлением, поэтому снаряд нельзя наводить на лицо, чтобы не повредить глаза, и на осветительные приборы. Не используйте хлопушки возле горящих свечей, раскаленных спиралей, что может привести к воспламенению конфетти или серпантина;





бенгальские огни — в процессе горения выделяют вредные окиси, поэтому зажигать лучше на открытом воздухе. Если вы все-таки решили сделать это в помещении, сразу же хорошо его проветрите;





петарды — запускайте только на улице. Следует поджигать и отбрасывать на безопасное расстояние — 5 м. Важно, чтобы рядом не находились люди, животные или способные загореться предметы. Помните: не носите петарды в карманах россыпью и без упаковки.





К сложным относятся:





фейерверки — требуют строгого соблюдения техники безопасности. Одно неосторожное действие может привести к трагическим последствиям: запуск сопряжен с высоким риском.





Существуют несколько видов фейерверков: римские свечи; фонтаны; ракеты; салюты-ракеты.

Что такое опасная зона

Все пиротехнические изделия разделены на пять классов, в зависимости от которых определяется радиус опасной зоны:





I класс — не более 0,5 м: изделия для использования в помещении (хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны);





II класс — не более 5 м: большинство фонтанов, петарды, наземные фейерверки;





III класс — не более 20 м: салюты, ракеты, фестивальные шары;





IV класс — более 20 м: профессиональные фейерверки. Их использование требует специальной подготовки;





V класс — остальные пиротехнические изделия, опасные зоны которых определяются специальными условиями.





В свободной продаже находятся только фейерверки I–III классов опасности, их можно запускать, не имея специальных знаний и навыков. Изделия IV и V классов используют только профессиональные пиротехники.

Правила запуска фейерверка





Необходимо:





— определить место запуска заранее;





— выбрать площадку, соответствующую максимальному размеру опасной зоны, указанной на упаковке;





— присутствующих расположить за пределами опасной зоны;





—ответственный за запуск фейерверка должен быть трезв;





— ответственный должен заранее разместить и надежно закрепить фейерверк в соответствии с инструкцией.





— фитиль поджигать на расстоянии вытянутой руки.

Запрещается:

— устраивать салют при сильном ветре;





— использовать пиротехнику в сырую погоду. Если изделие проведет под дождем 3–5 минут, гарантии успешного запуска нет. Некоторые виды пиротехники после намокания опасны;





— использовать помятые изделия, с поврежденными корпусом или фитилем.





— повторно запускать фейерверк, если он не сработал;









— разбирать пиротехнические изделия самостоятельно как до, так и после использования. Также менять их конструкцию и дооснащать;





— держать при поджоге пиротехнические средства в руках, наклоняться над ними;





— после окончания салюта подходить к использованным средствам как минимум 10 минут.

Где купить, и что стоит при этом проверить

Приобретать данные изделия необходимо только в официальных точках продажи. При этом следует проверить, есть ли у продавца сертификат соответствия и инструкция на русском языке. А также выяснить срок годности изделия, адрес и телефон производителя.





Перед покупкой рекомендуют тщательно осмотреть упаковку. На ней не должно быть разрывов и вмятин.

Как хранить фейерверки

В сухом темном месте, недоступном для детей. Нельзя держать фейерверки рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газовыми плитами, оставлять на солнце, например на подоконниках или балконах. В помещении, где они лежат, нельзя зажигать спички и курить. Кроме того, не рекомендуется хранить пиротехнику в подвалах, гаражах и на улице.









(фото из открытого доступа)