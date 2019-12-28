+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

И смех, и грех: россиянин застрял в форточке и замерз насмерть

В Воркуте местный житель в нетрезвом состоянии попытался выбраться на улицу через форточку, застрял в ней и замерз насмерть. Об этом сообщает издание «КомиОнлайн».

По его информации, утром 23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что мужчина застрял в окне квартиры на первом этаже панельного дома по улице Дмитрова. Полицейские сняли его с окна в тяжелом состоянии и вернули в квартиру. Приехавшие врачи не смогли спасти ему жизнь.

В воркутинском отделе Следственного комитета по Коми сообщили, что предварительная причина смерти — общее переохлаждение организма. Следователи организовали проверку.


Ранее в декабре в Якутии школьник сбежал из дома и отморозил обе стопы. Родители обратились в полицию с заявлением о розыске через несколько дней после того, как их сын пропал. Его нашли на улице возле дома. Причины побега подростка не уточняются.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru