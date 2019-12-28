Где появятся четыре новых магазина Duty Free

Они будут расположены до зоны таможенного контроля. Таким образом, на товары, приобретенные в таком магазине, также будут распространяться нормы ввоза товаров физическими лицами для личного пользования.





Указ № 476, которым вносятся изменения в функционирование магазинов беспошлинной торговли, предусматривает оснащение магазинов duty free кассовым оборудованием, обеспечивающим блокировку продаж алкогольной и табачной продукции сверх установленных норм их беспошлинного ввоза физическими лицами. Иными словами, в магазине беспошлинной торговли нельзя приобрести свыше 3 литров алкоголя и 200 штук сигарет, пояснили в ГТК.