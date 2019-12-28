



Облава на волков прошла в Миорском районе, когда выпал первый снег. Волчью стаю обнаружили в урочище Коза неподалеку от деревни Поляки. Егерям потребовалось около четырех километров флажков, чтобы окружить место ночевки.





Как ни удивительно, на помощь серым хищникам пришли лоси — ночью они прорвали шнуры ограждения в одном месте. В этот-то прорыв и устремилась отважная волчица, чтобы спасти стаю.





Она вышла за флажки и вывела двоих волков. Как позже установят следопыты, волчица дважды возвращалась к стае, чтобы вывести остальных, но другие волки не смогли преодолеть страх перед флажками и не последовали за ней.





За свою нерешительность звери расплатились днем, когда их выгнали под пули охотников. На номерах стояли не только жители района, но и гости из Витебска, Полоцка, Молодечно и даже Минска. Им удалось истребить шесть хищников, сообщает газета «Міёрскія навіны»





У Миорщины свои счеты с волками. Как писали «Народные новости Витебска», в 1957 году по району пробежал бешеный волк, который покусал 25 человек.