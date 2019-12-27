



Убийство произошло 2 марта, около 21:00 безработный 59-летний житель Витебска позвонил своему сыну и сообщил о том, что в его квартире в луже крови лежит женщина. Тот вызвал скорую и направил к отцу знакомого, чтобы проверить, что случилось.





Знакомый нашел в квартире обнаженную женщину валяющуюся в луже крови. Позже эксперты насчитают на теле 51-летней жертвы 24 травмы: от воздействия предмета, обладающего колющими свойствами – 2 ранения, колюще-режущими свойствами – 4 ранения, и не менее 18 травматических воздействия тупых твердых предметов. Причиной смерти, как установила экспертиза, стало удушение ее петлей из изоляционной ленты и электрического кабеля.





5 августа судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда признала мужчину виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью и на основании пункта 6 части 2 статьи 139 УК приговорила его к 14 годам лишения свободы.





А апелляционной жалобе осужденный просил переквалифицировать его действия на более мягкий состав преступления и смягчить назначенное ему наказание. В свое оправдание он заявил, что якобы наносил удары и мелкие порезы, не угрожающие жизни, а также связывал руки и сдавливал шею изолентой женщины по обоюдному согласию в ходе садомазохистского секса.





По изложению мужчины в результате таких манипуляций потерпевшая обычно теряла сознание, что и произошло в день ее гибели. Также заявитель назвал подтверждением постоянных между ними скандалов, которые переходили в интимную близость, тем, что 23 февраля по вызову на его квартиру приезжали сотрудников милиции, которые видели потерпевшую с травмами, но та не стала писать заявления.





Все вышеизложенное по мнению подавшего апелляцию должно свидетельствовать о том, что он не совершал убийства с особой жестокостью, но было неверно истолковано судом первой инстанции.









При этом судебно-медицинской экспертизой у погибшей обнаружена двойная на передней и одиночная на остальных участках, равномерно выраженная странгуляционная борозда в верхней трети шеи с кровоизлиянием в подкожно-жировой клетчатке, кровоподтек передней поверхности шеи с кровоизлиянием в мягкие ткани, которые образовались непосредственно перед наступлением смерти в результате однократного сдавливания шеи петлей, сопровождались развитием механической асфиксии, которая и явилась непосредственной причиной смерти.





Кроме того, экспертиза выявила множество други телесных повреждений, а именно: две ушибленные раны затылочной области, кровоподтек лобной области, спинки носа, век обоих глаз, левой височной области, левой скуловой области, левой щеки и подчелюстной области слева с кровоизлиянием в мягкие ткани головы и ссадинами на фоне его в левой височной области, нижнем веке правого глаза, правом крыле носа, левой щеке, кровоподтек правой ушной раковины, ссадины кожи верхней губы справа, правой щеки и подбородка справа, ушибленная рана с кровоизлиянием слизистой оболочки верхней и нижней губ, ссадина в верхне-внутреннем квадранте левой молочной железы, ссадина у края реберной дуги справа между передне-подмышечной и средне-ключичной линиями, ссадина грудной клетки справа на уровне 5-го ребра, кровоподтек в проекции крыла левой подвздошной кости, кровоподтек правого предплечья, два кровоподтека левого предплечья, кровоподтек и ссадина левой голени, кровоподтек правой голени, кровоподтек левой стопы, две колото-резаные раны боковой поверхности шеи справа, колото-резаная рана задне-боковой поверхности шеи справа, колото-резаная рана передней поверхности области левого плечевого сустава, две колотые раны грудной клетки справа, которые образовались около 0-6 часов до момента наступления смерти потерпевшей. Всего, как указывалось выше, 24 травматических воздействия.





В результате судебная коллегия Верховного Суда нарушений уголовно-процессуального закона, которые повлияли или могли бы повлиять на выводы суда о виновности осужденного не нашла, равно как и оснований считать назначенное ему наказание чрезмерно строгим.





Поэтому приговор судебной коллегии по уголовным делам Витебского областного суда был оставлен без изменений, а его апелляционная жалоба — без удовлетворения, сообщает пресс-служба Верховного Суда.