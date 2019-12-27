+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Почему «Монарх» не появился на собственной презентации

Презентация отечественной разработки состоялась 24 декабря, но сам прототип собравшимся так и не показали.


 Организаторы объяснили это тем, что он затерялся в пути из Новосибирска. Теперь же его засняли на эвакуаторе.
В сети появились первые фотографии российского электрокара facebook.com/IvIvanov224

В сети опубликовали первые фотографии отечественного электромобиля «Монарх», презентация которого состоялась в Москве 24 декабря. Об этом сообщают«Известия». На мероприятии должны были представить макет, но он так и не появился перед зрителями.

Стоимость «Монарха» составит от 1,8 до 5 миллионов рублей. Производитель планирует выпустить небольшую серию «люксовых автомобилей в максимальной комплектации» до конца 2021 года.

Машина будет представлена в нескольких версиях с электродвигателями и разными аккумуляторами. Запас хода составит от 350 до 500 км. Электрокар оснастят пневматической подвеской, автопилотом, системой контроля состояния водителя, а также голосовым управлением.

Пользователь Иван Иванов опубликовал целый альбом снимков российской разработки.

С самого начала эксперты и журналисты отнеслись к проекту с недоверием — он вызвал много вопросов. В частности, организаторы назвали партнерами компании, которые не имеют к проекту никакого отношения. Свою причастность к созданию «Монарха» опровергла гонконгская компания Sino International Cooperation Limited. Еще одним партнером была названа корейская фирма World Team Success (WTS), которая занимается сетевым маркетингом и привлечением инвестиций.

В 2020—2021 годах основатели проекта рассчитывают вывести компанию на Московскую биржу и NASDAQ. Сейчас же они пытаются привлечь частных инвесторов, которым предлагается вложить сумму от 15 тысяч рублей и получить бонус в виде 20% к общей сумме приобретаемых акций, а также скидку на электрокар и его обслуживание.

В ходе презентации основатель компании Monarch Алексей Пономаренко рассказал, что компании хватило денег на первый этап, но пустить электрокар в серийное производство без дополнительных средств не удастся.

Пономаренко уточнил, что деньги нужны, чтобы обратиться к немецким производителям, которые смогут сделать для электрокара «нормальное шасси, чтобы автомобиль рулился». Однако ранее было заявлено, что Concept S практически готов усилиями российских инженеров.

Машину везли из Новосибирска в столицу на самолете, но к презентации она до Москвы так и не добралась. При этом создатели заверили гостей, что «Монарх» найдется через пару дней. Позже выяснилось, что создатели электромобиля не расплатились за доставку с транспортной компанией.
esquire.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru