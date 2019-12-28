Сергей Филимонов: «Холоп». Московию таким макаром не исправишь!
Автор и создатель программы «Видьмо-невидьмо» о кинопремьерах
Кадр из фильма. Фото: Film.ru
Перед новым годом белорусский кинопрокат захвачен российским продуктом, пишет belsat.eu . Главная сезонная премьера в очередной раз пересказывает историю декабристов. По отзыву Александра Невзорова «Союз спасения» это: «Пафосный фильм о том, как не надо делать революцию».
Зато вторая главная премьера претендует на то, чтобы стать рождественской сказкой. «Холоп» – фильм российского режиссёра Клима Шипенко, который
учился своей профессии в Америке. Уже это внушает надежду, что фильм не окажется обычным мосфильмовским мусором.
Отрицательная рецензия
Стандартный московский мажор (сын олигарха) хамит девушкам и издевается над ними, задирается со всеми, а полицейских не видит в упор. Даже сбивает своей дорогой тачкой офицера. Чуть ли не насмерть. Отец вытаскивает сынка изо всех передряг, осыпает полицейские участки взятками, и даже строит для силовиков какие-то роскошные места отдыха.
Сколько верёвочка не вейся, а концу… Сынок обвиняет папашу во всех своих «трудностях». Папаша (актёр Александр Самойленко) слабохарактерный олигарх, чем-то внешне смахивает на экс-президента Украины Порошенко. Он бежит к любовнице, работнице телевидения, за советом. Та вспоминает о прежнем муже, который занимается рискованными проектами. Вместе они
придумывают «машину времени». С помощью огромного киносъёмочного
коллектива они отправляются в глубокую провинцию, и строят там деревню с барской усадьбой в стиле ХIX века. Сынок отправлен туда в бессознательном состоянии. Просыпается и… оказывается в роли холопа. Труппа убеждает его, что в России царит Александр II, а на дворе 1860 год.
Часто по ходу развития сюжета нахлёстывают воспоминания о знаменитой
фразе: «Цок-цок, лошадки по-прежнему стучат копытками по мостовой. Всё
хорошо. Сейчас у нас 1905 год». Это реплика из фильма с учаcтием Луи де
Фюнеса «Замороженный». Там для пациента, который пролежал 70 лет во
льду и очнулся в современности, в центре Парижа воссоздали пару кварталов
в стиле начала прошлого столетия. Ну, а в «Холопе» этот же сценарный приём
реализовали в крепостной деревне 1860-го.
Положительная рецензия
Тут надо подчеркнуть, что роль мажора Гриши, который стал холопом, более чем достойно исполняет сербский актёр Милош Бикович. Он практически «прописался» в России, и это появление в местном кино у него далеко не первое. Говорят, что Милошу по силам оказалась и роль знаменитого советского певца Магомаева в одноимённом сериале.
Кадр из фильма. Фото: Film.ru
Подбор актёров в фильме глаз не режет. Все на своём месте: крепостные
крестьяне, помещик, злой сын помещика, который копирует отвратительное
поведение мажора, управляющий, который лупит героя кнутом, развратная
помещичья дочка и свежая героиня, в которую влюбляется наш холоп. Всюду
вмонтированы скрытые камеры. Центр управления шоу замаскирован под
избу на окраине деревни. Сценарий шоу и сюжеты сочиняются в живом эфире,
всё преследует цель перевоспитания мажора Гриши.
Сюжет фильма заведомо выигрышный. Его могли бы испортить глупые реплики. Или попытка назидательности. В «Холопе» всего этого нет. Зато есть шеренга нелепых случайностей, которые могут выдать мажору, что в никакой 19 век его не переносило. Естественно, что случайности смешат зрителя и не позволяют ему рассредоточить внимание.
В конце концов комедия становится эксцентричной, на сцену выскакивают даже татаро-монголы и требуют дань. Их в 19 веке не могло быть. Просто население теперешней России погрязло в элементарной неграмотности. Наполеон, монголы, крепостное право – какая разница? Зато фильм становится настоящей Рождественской историей. Когда, как в сказке, на экране торжествует любовь и согласие.
Вердикт: 7 з 10
Естественно, никаких русских олигархов или их вредных детишек
этим фильмом не перевоспитаешь. Они вряд ли станут смотреть «Холопа».
Зато эта комедия, будто последний клапан, предназначена выпустить
недовольство интеллигенции теперешним положением дел в стране.
Посмеялись, порадовались за героев, посочувствовали олигархам и разошлись
по домам. Вернулись к обычной жизни. Принялись готовиться к новогодним
праздникам.
Моя оценка – 7 з 10.
12:03 28/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение