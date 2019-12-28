Сергей Филимонов: «Холоп». Московию таким макаром не исправишь!

Александра Невзорова «Союз спасения» это: «Пафосный фильм о том, как не надо делать революцию». Перед новым годом белорусский кинопрокат захвачен российским продуктом, пишет belsat.eu . Главная сезонная премьера в очередной раз пересказывает историю декабристов. По отзыву«Союз спасения» это: «Пафосный фильм о том, как не надо делать революцию».





Зато вторая главная премьера претендует на то, чтобы стать рождественской сказкой. «Холоп» – фильм российского режиссёра Клима Шипенко, который

учился своей профессии в Америке. Уже это внушает надежду, что фильм не окажется обычным мосфильмовским мусором.

Отрицательная рецензия

Стандартный московский мажор (сын олигарха) хамит девушкам и издевается над ними, задирается со всеми, а полицейских не видит в упор. Даже сбивает своей дорогой тачкой офицера. Чуть ли не насмерть. Отец вытаскивает сынка изо всех передряг, осыпает полицейские участки взятками, и даже строит для силовиков какие-то роскошные места отдыха.

Сколько верёвочка не вейся, а концу… Сынок обвиняет папашу во всех своих «трудностях». Папаша (актёр Александр Самойленко) слабохарактерный олигарх, чем-то внешне смахивает на экс-президента Украины Порошенко. Он бежит к любовнице, работнице телевидения, за советом. Та вспоминает о прежнем муже, который занимается рискованными проектами. Вместе они

придумывают «машину времени». С помощью огромного киносъёмочного

коллектива они отправляются в глубокую провинцию, и строят там деревню с барской усадьбой в стиле ХIX века. Сынок отправлен туда в бессознательном состоянии. Просыпается и… оказывается в роли холопа. Труппа убеждает его, что в России царит Александр II, а на дворе 1860 год.









Часто по ходу развития сюжета нахлёстывают воспоминания о знаменитой

фразе: «Цок-цок, лошадки по-прежнему стучат копытками по мостовой. Всё

хорошо. Сейчас у нас 1905 год». Это реплика из фильма с учаcтием Луи де

Фюнеса «Замороженный». Там для пациента, который пролежал 70 лет во

льду и очнулся в современности, в центре Парижа воссоздали пару кварталов

в стиле начала прошлого столетия. Ну, а в «Холопе» этот же сценарный приём

реализовали в крепостной деревне 1860-го.

Положительная рецензия

Тут надо подчеркнуть, что роль мажора Гриши, который стал холопом, более чем достойно исполняет сербский актёр Милош Бикович. Он практически «прописался» в России, и это появление в местном кино у него далеко не первое. Говорят, что Милошу по силам оказалась и роль знаменитого советского певца Магомаева в одноимённом сериале.





Кадр из фильма. Фото: Film.ru





Подбор актёров в фильме глаз не режет. Все на своём месте: крепостные

крестьяне, помещик, злой сын помещика, который копирует отвратительное

поведение мажора, управляющий, который лупит героя кнутом, развратная

помещичья дочка и свежая героиня, в которую влюбляется наш холоп. Всюду

вмонтированы скрытые камеры. Центр управления шоу замаскирован под

избу на окраине деревни. Сценарий шоу и сюжеты сочиняются в живом эфире,

всё преследует цель перевоспитания мажора Гриши.

Сюжет фильма заведомо выигрышный. Его могли бы испортить глупые реплики. Или попытка назидательности. В «Холопе» всего этого нет. Зато есть шеренга нелепых случайностей, которые могут выдать мажору, что в никакой 19 век его не переносило. Естественно, что случайности смешат зрителя и не позволяют ему рассредоточить внимание.









В конце концов комедия становится эксцентричной, на сцену выскакивают даже татаро-монголы и требуют дань. Их в 19 веке не могло быть. Просто население теперешней России погрязло в элементарной неграмотности. Наполеон, монголы, крепостное право – какая разница? Зато фильм становится настоящей Рождественской историей. Когда, как в сказке, на экране торжествует любовь и согласие.

Вердикт: 7 з 10

Естественно, никаких русских олигархов или их вредных детишек

этим фильмом не перевоспитаешь. Они вряд ли станут смотреть «Холопа».

Зато эта комедия, будто последний клапан, предназначена выпустить

недовольство интеллигенции теперешним положением дел в стране.

Посмеялись, порадовались за героев, посочувствовали олигархам и разошлись

по домам. Вернулись к обычной жизни. Принялись готовиться к новогодним

праздникам.

Моя оценка – 7 з 10.