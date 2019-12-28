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Шок! В Нигерии боевики ИГИЛ в знак мести обезглавили христиан

Группа боевиков-исламистов казнила 10 пленных христиан в знак мести за аль-Багдади.

Фото: Кадр из видео
Христиан казнили на следующий день после Рождества

 Инцидент произошел на следующий день после Рождества.
В Нигерии боевики из "Исламского государства" обезглавили 10 христиан, которые находись у них в плену. Об этом сообщает Reuters.


На следующий день после Рождества, 26 декабря, группа боевиков разместила видеозапись на своем новостном канале Telegram с подписями на арабском языке, но без звука.

На видео было видно, как мужчины в бежевой форме и черных масках обезглавливают пленных, у которых были завязаны глаза. Одиннадцатого человека боевики убили выстрелом из огнестрельного оружия.

Члены ИГИЛ объяснили свои зверства желанием отомстить за смерть своего лидера Абу Бакра аль-Багдади и его представителя.

В более раннем видео, просмотренном агентством Reuters, пленники просили Христианскую ассоциацию Нигерии и президента Мухаммаду Бухари спасти их. Заложники были захвачены в Майдугури и Даматуру в северо-восточном штате Борно в Нигерии. В этом регионе боевики в течение многих лет боролись за создание отдельного исламистского государства.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.
Позже "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади, пишет korrespondent.net
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