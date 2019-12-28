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Селёдка под шубой - лидер новогоднего стола. Какие блюда будут в праздник у белорусов

Яндекс рассказал, какие блюда будут на новогоднем столе у белорусов. Несмотря на сложившиеся традиции, нередко возникает вопрос, связанный с приготовлением блюд к новогоднему столу.

Селёдка под шубой - лидер новогоднего стола. Какие блюда будут в праздник у белорусов
Многие хозяйки даже не составляют меню, а заранее знают, чем порадовать домочадцев и гостей.  Тем более, когда в воздухе витает дух праздника, любое блюдо кажется безумно вкусным, даже если ешь его в тысячный раз.

Яндекс рассказал, какие блюда будут на новогоднем столе у белорусов
Однако в конце декабря число поисковых запросов в «Яндекс» на кулинарную тематику выросло практически в три раза. 

Согласно статистике, белорусов в основном интересуют рецепты новогодних салатов и рулетиков с разной начинкой — они находятся в топе поисковых запросов.  


Правда, в списке оказался и торт «Наполеон», рецепт курицы и мяса по-французски. При этом почетное лидирующее место по-прежнему занимает традиционный салат «Селедка под шубой», а вот «Оливье» готовят по семейным традициям, поэтому, вполне вероятно, он и не попал в тройку популярных.  Но это далеко не все. 

К вашему вниманию предоставляем список из Топ-10 новогодних блюд, возглавляющие поиск «Яндекса»:

Селедка под шубой;
Салат из курицы с ананасами;
Цезарь;
Мясо по-французски;
Мимоз;
Оливье;
Торт «Наполеон»;
Салат с крабовыми палочками;
Греческий салат;
Курица в духовке.

К слову, «Яндекс» также составил список продуктов, из которых чаще всего готовят «Оливье»: колбаса, курица, креветки и семга.
belnovosti.by
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