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Радость была недолгой! На выходные в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и сильного ветра

Также прогнозируется мокрый снег. В понедельник погода не улучшится.

Об этом предупреждает Республиканский центр по гидрометеорологии (Белгидромет).

С субботы по понедельник на отдельных участках дорог ожидается образование гололедицы.

В субботу будет снег, местами – налипание мокрого снега, в ночное и утреннее время прогнозируется усиление ветра. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.

Также возможна метель. Температура воздуха – до 4 градусов мороза. 


В воскресенье погода немного улучшится, однако гололедица сохранится. Ночью будет снег, в дневное время осадков не ожидается, пишет belnovosti.by

Мороз усилится – до -11 градусов ночью и до -6 градусов днем. Ветер несколько ослабнет – до 5-10 метров в секунду.

Однако в понедельник вновь произойдет ухудшение погоды. К гололеду и мокрому снегу добавится туман, а в центральных и северных районах усилится ветер – до 15-18 метров в секунду.

Ночью будет до 11 градусов мороза, днем – до -2 градусов.

 

Фото: © Белновости
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