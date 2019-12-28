Таковы итоги сегодняшнего заседания Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров, сообщает пресс-служба правительства.

Всего в нашей стране 1750 км автодорог первой технической категории. Причем на 1539 км из них скоростной режим уже повышен — это 88% общей протяженности магистральных дорог в Беларуси. Скорость до 120 км/ч для легковых авто имеют 72,8% автодорог первой технической категории (1264 км).









Предложение разрешить большую скорость на 16 участках дорог озвучил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Речь идет об участках дорог Р58 Минск — Калачи — Мядель, Р28 Минск — Молодечно, М5 Минск — Гомель, М3 Минск — Витебск, М6 Минск — Гродно, М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ и ряде других. Также новые участки с повышенным скоростным режимом появятся на дорогах Р20 и Р80.

После заседания начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк сообщил, что по указанным участкам дорог принято положительное решение: разрешенная скорость будет повышена.









"На 10 из 16 участков компенсационные мероприятия проводились в течение этого года, поэтому они готовы к тому, чтобы повысить скоростной режим без дополнительной инфраструктуры и затрат", — пояснил он. Повышение скорости на шести остальных участках также не повлечет никаких проблем для безопасности дорожного движения. Однако ГАИ обещает постоянно держать ситуацию под контролем, пишет Еврорадио.