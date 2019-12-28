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Вагон-салон Сталина получил в Грузии статус движимого памятника культурного наследия

Личный железнодорожный вагон-салон советского лидера Иосифа Сталина получил в Грузии статус движимого памятника культурного наследия, сообщило в пятницу Национальное агентство по охране культурного наследия республики.

Вагон Сталина находится на территории действующего в его родном городе Гори дома-музея. Вагон использовался Сталиным с 1941 года, в том числе для поездок на Тегеранскую и Ялтинскую конференции. Он был передан музею Северо-Кавказской железной дорогой в 1985 году.


Как рассказал журналистам генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Ника Антидзе, инициатором присвоения вышеуказанного статуса была администрация дома-музея Сталина.

По его словам, присвоение статуса движимого памятника культурного наследия подразумевает большую защищенность данного объекта.

Он отметил, что любые действия, включая реставрацию вагон-салона, теперь необходимо будет согласовывать с агентством по охране культурного наследия.


По данным информационного центра туризма Горийского муниципалитета, дом-музей Сталина в Гори по числу посещающих его ежегодно туристов находится на первом месте среди объектов в Грузии.

Как ранее заявляли в центре, больше всего дом-музей Сталина в Гори посещает туристов из России, после которых следуют туристы из Китая, Ирана и Польши. Также большой интерес к родине Сталина проявляют туристы из Японии. Ежемесячно в туристический сезон город посещают более 19 тысяч иностранных туристов.
interfax.by
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