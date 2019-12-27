Юлия Бородун. Предварительный диагноз - генерализованная менингококковая инфекция, которая протекала в виде молниеносной формы, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения





Бригада скорой медицинской помощи доставила девочку 24 декабря в Бобруйскую детскую больницу. Она была госпитализирована в отделение реанимации. Для консультации были задействованы врачи-специалисты областного и республиканского уровня. К сожалению, ребенка спасти не удалось.









"Менингококковая инфекция хоть и редко, но в зависимости от предрасположенности организма может приводить к тяжелым последствиям", - отметила Юлия Бородун.