Год катастроф. Главные мировые события-2019

Корреспондент.net рассказывае т о самых значимых мировых событиях 2019 года.





Двоевластие в Венесуэле

В январе группа военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы на фоне многотысячных протестов попыталась организовать вооруженное выступление против президента Николаса Мадуро, который довел богатую нефтью страну до кризиса эпического масштаба.





Через два дня, 23 января, оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом Венесуэлы. Его признал Евросоюз и Группа американских стран. США ввели против экспорта венесуэльской нефти жесткие санкции и пригрозили военной интервенцией.









Македония сменила название ради НАТО и ЕС

12 февраля в силу вступило соглашение между Грецией и Македонией об официальном переименовании последней в Республику Северная Македония, что положило конец спору, длившемуся с 1991 года, и открыло возможность Северной Македонии вступить в НАТО и Европейский союз.





Однако Скопье неудалось начать переговоры о вступлении в ЕС из-за президента Франции Эмманюеля Макрона, который заявил, что Македония "не добилась никакого прогресса", а Евросоюзу нужна реформа процесса принятия новых членов. Подробно в материале Конец расширения ЕС.





Эскалация в Кашмире подвела мир к ядерной войне

Между Индией и Пакистаном, двумя ядерными державами и непримиримыми врагами, произошло резкое усиление военной напряженности после атаки террориста-смертника 14 февраля в Кашмире, за который уже было три войны.





В итоге Индия в августе решила отменить автономию штата Джамму и Кашмир. Лишение региона независимости приведет к эскалации напряжения и росту сепаратизма, считают эксперты.





Падение Боинга-737

10 марта пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через шесть минут после вылета из международного аэропорта Боле в столице Эфиопии. На борту находились восемь членов экипажа и 149 пассажиров, среди которых были делегаты Ассамблеи ООН по окружающей среде. Все погибли.





Эта катастрофа стала второй за полгода для модели Boeing 737 Max 8. В итоге многие авиакомпании отказывались от эксплуатации этих лайнеров, а страны по всему миру стали запрещать их полеты над своей территорией. Подробно в материале Инструкция Boeing не сработала: Почему упали 737.









Теракт в Новой Зеландии

15 марта в Новой Зеландии произошло два последовательных теракта в мечетях города Крайстчерч во время пятничной молитвы. Нападавший транслировал все происходившее в прямом эфире через соцсеть Facebook при помощи наголовной камеры GoPro.





В результате нападений погиб 51 человек, ранения получили 49 человек. Все жертвы были мусульманами. Террористом оказался 28-лентий Брентон Харрисон Таррант; он не признал себя виновным. Финальный суд, как ожидается, начнется в мае или июне 2020 года.





Уход Назарбаева

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста президента Казахстана, который занимал с 1990 года, пять раз побеждал на выборах и был единственным главой государства с конца советской эпохи. Президентское кресло занял его давний соратник Касым-Жомарт Токаев.





Эксперты говорят, что Назарбаев сохранил контроль над политической системой страны, как минимум, благодаря постам главы Совета безопасности, лидера правящей партии и статусу Лидера нации.





Военный переворот в Судане

11 апреля командование армии Судана решило отстранить от власти и арестовать президента Омара аль-Башира. Военные объявили о создании временного правительства под управлением министра обороны Авада Мухамеда Ахмеда ибн Ауфа.





Военному перевороту предшествовали многотысячные митинги против президента, который провел на своем посту почти 30 лет. Аль-Башир и сам в 1989 году возглавил военный переворот, в результате которого стал фактическим правителем Судана.





Пожар в cоборе Парижской Богоматери

15 апреля загорелся великий храм, шедевр готического искусства, свидетель истории и национальный символ Франции. Пожар нанес колоссальный ущерб знаменитому собору Парижской Богоматери.





Следователи пришли к выводу, что пожар начался в центральной части крыши, рядом с основанием шпиля. Причиной возгорания считают короткое замыкание.





Теракт на Пасху на Шри-Ланке

21 и 22 апреля 2019 года произошла серия из девяти взрывов в трех католических церквях и четырех отелях в нескольких городах Шри-Ланки, включая деловую столицу Коломбо. В результате теракта погибли по меньшей мере 253 человека и около 500 получили ранения.





По крайней мере два взрыва были осуществлены террористами-смертниками. Были задержаны 40 террористов, которые предположительно связаны с мусульманской организацией National Thowheeth Jama’ath и "Исламским государством", которое взяло на себя ответственность за атаки. Это первый со времен гражданской войны теракт.





Отречение императора Японии и начало эры Рейва

В полночь 1 мая на самом загруженном перекрестке мира - у токийской станции Сибуя - тысячи в основном молодых японцев устроили неформальное собрание в честь вступления на престол нового императора Нарухито.





Предыдущий император, Акихито, стал первым за 200 лет японским правителем, отрекшимся от престола. В этот раз день смены эр, обычно трагичный, внезапный и связанный с похоронами, был ожидаемым - он стал праздником, который в Японии не очень понимали, как отмечать.





Новая эпоха в Японии получила название Рейва, которое переводится как Благодатная гармония.









Катастрофа в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево вечером 5 мая при экстренной посадке загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 российского производства. В результате погиб 41 человек, в том числе два ребенка и один бортпроводник. Большинство пассажиров погибли из-за дыма и огня.





Обострение в Персидском заливе

12 мая в исключительной экономический зоне ОАЭ нападению подверглись четыре судна и нефтяные объекты Саудовской Аравии возле Ормузского пролива, через который проходит 40 процентов объема поставок нефти и сжиженного природного газа. Пролив находится между Персидским и Оманским заливами.





13 июня в Оманском заливе у берегов Ирана прогремели взрывы на двух нефтяных танкерах, шедших из Саудовской Аравии в Сингапур и на Тайвань.





США, которые прежде вышли из ядерного соглашения, во всех нападениях обвинили Иран, поэтому усилили военное присутствие в регионе и ввели санкции против иранского правительства и экономики. На этом фоне цены на нефть начали расти.





Ситуация накалилась до предела, когда Иран сбил американский беспилотник. Президент США Дональд Трамп решил нанести удар в ответ, но остановился в последний момент и отложил приказ. Он отметил, что "любая атака на американское будет означать уничтожение".





Тегеран также ответил обогощением урана, жесткой критикой Евросоюзи и задержанимия танкеров в Персидском заливе.





Санкции привели к резкому спаду в экономике Ирана, стоимость валюты упала до рекордно низкого уровня. Кроме того, в четыре раза увеличился годовой уровень инфляции, количество иностранных инвесторов пошло на спад.





Также выросли цены на бензин. Сложная ситуация привела к масштабным демонстрациям по всему Ирану. При жестком подавлении протестов, по разным данным, погибли до 200 человек и три тысячи получили ранения.





Протесты в Гонконге

9 июня Гонконг охватили массовые протесты. В середине месяца на улицы одновременно вышли два миллиона человек - каждый третий житель автономного региона Китая. Протесты прожолжаются по сей день. Известно, что протестующие вдохновляются украинским Майданом.









4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о снятии поправок в закон об экстрадиции, который стал причиной многотысячных акций протеста с начала июня.





Изменения в закон об экстрадиции предполагали выдачу из Гонконга на материковый Китай подозреваемых в нарушении законов или находящихся в розыске. Жители Гонконга опасаются, что Пекин с помощью законопроекта сможет влиять на судебную систему страны.





Впоследствии требования протестующих были расширены. Гонконгцы стали настаивать на введении прямых выборов главы мегаполиса и проведении расследования жестких действий полиции при разгоне протестных акций.

Судьба Brexit в руках Джонсона

24 июля в должность премьер-министра Британии вступил эксентричный политик Борис Джонсон. Он выступает за жесткий вариант Brexit и обещал вывести Британию из ЕС до 31 октября "во чтобы то ни стало". Однако выход Великобритании вновь отложили - в этот раз до 31 января 2020 года.





12 декабря в королевстве проходили досрочные выборы в палату общин (нижнюю палату парламента), которые стали важнейшими в современной истории Британии. На них британцы подтвердили свое намерение покинуть ЕС, проголосовав за консерваторов, которых возглавляет Джонсон.





Эксперты опасаются, что Brexit может обернуться серьезными экономическими потеряли для Великобритании.





Смерть ракетного договора

2 августа США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 году с СССР, который запрещает подписавшим сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, а также их испытание и развертывание.





Подобные ракеты представляют большую угрозу, поскольку способны достичь цели за считанные минуты и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару или перехватить его.





18 августа Соединенные Штаты впервые после прекращения действия Договора о РСМД испытали крылатую ракету, которая выходит за рамки условий соглашения, вызвав серьезную критику со стороны Китая и России.

Массовое убийство в Эль-Пасо

Утром 3 августа в торговом центре Walmart мужчина, вооруженный полуавтоматической винтовкой WASR-10, открыл огонь по покупателям и сотрудникам учреждения. Погибли 20 человек, еще 26 получили ранения.

Взрыв в Северодвинске

8 августа в Архангельской области взорвалась новейшая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой Буревестник, погибли пятеро сотрудников ядерного центра. После взрыва зафиксировали повышение радиационного фона.





Через несколько дней в России отключились четыре станции мониторинга ядерных испытаний, которые передают данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Позже их вновь включили. СМИ показали кадры с места взрыва ракеты.





Сибирь и Амазония в огне

В этом году пожары в лесах Сибири и Амазонии достигли рекордных значений. Возгарания в тропических лесах увеличились на 85 процентов по сравнению с предыдущим годом. Площадь лесных пожаров достигла 15 миллионов гектаров и в ближайшее время могут стать самыми масштабными за всю историю наблюдений.





Тем временем в Северном полушарии планеты вечная мерзлота тает невиданными темпами. Такое сочетание факторов только усугубляет изменение климата. Война с природой: Как не пройти точку невозврата.





Протесты в Ираке сместили президента

Массовые протесты начались 1 октября в Багдаде и других городах Ирака - за неделю в 12 из 18 провинций страны прошли митинги разной степени массовости.





Протесты с самого начала сопровождались столкновениями с иракской полицией и армейскими подразделениями. Протестующие жгли покрышки, а также, как утверждают в министерстве внутренних дел страны, захватили и сожгли более 50 зданий, включая правительственные.





Эскалация началась 4 октября, тогда иракские силы безопасности в Багдаде открыли массовый огонь по толпе. Погибли более ста человек.





Протестное движение оказались принципиально новыми для Ирака, поскольку в его основе стоит молодежь, которая родилась во время войны и не видит перспектив для себя из-за коррупции и безработицы в стране.





26 декабря СМИ сообщили, что президент Ирака Бархан Салех подал парламенту прошение об отставке.





Передел в Сирии

9 октября Турция начала новую военную операцию на северо-востоке Сирии под названием Источник мира. Ее цель - очистить зону протяженностью почти в 500 километров и глубиной около 30 километровот от курдских формирований, которые Анкара счиает террористическими.





Трамп изначально одобрил операцию, а затем осудил и пригрозил Турции уничтожить ее экономику. Эксперты назвали операцию историческим просчетом США. Через неделю Анкара пошла на перемирие в Сирии.





22 октября президенты Реджеп Эрдоган и Владимир Путин поделили Сирию на зоны влияния. Вскоре Трамп передумал выводить американских военных из этой страны, несмотря на обещания. Он объявнил это любовью к нефти.

100 лет тюрьмы сепаратистам Каталонии

14 октября Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению от 9 до 13 лет девятерых каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в октябре 2017 года отделить Каталонию от Испании.





Их признали виновными в организации незаконного референдума о суверенитете региона и провозглашении его независимости. После вынесения приговора тысячи активистов вышли протестовать на улицы Испании. Полиция применила дубинки и резиновые пули, не менее 115 человек пострадали.









Кровавые протесты в благополучном Чили

19 октября власти Чили ввели чрезвычайное положение, привлекли военных и установили комендантский час из-за массовых протестов, к которым привело повышение стоимости проезда в метро с 800 до 830 песо. Беспорядки привели к гибели нескольких человек. Власти отложили подорожание билетов.





Эти протесты стали самыми масштабнысм за многие годы в стране, которая считается одной из самых стабильных в Латинской Америке. В Чили - самый высокий доход на душу населения в Латинской Америке. США на очереди: почему протестуют богатые города.





Убит лидер ИГИЛ

Об уничтожении лидера ИГИЛ американский президент Дональд Трамп объявил 27 октября. По его словам, аль-Багдади "умер в ужасе", подорвав пояс смертника, когда его окружили американские военные. Кроме прочего, Трамп заявил, что американские военные ликвидировали его возможного преемника.





Президент отметил, что в операции также участвовали Россия, Турция, Сирия и Ирак. Однако Минобороны РФ заявило, что они не оказывали поддержки США, а также усомнилось в том, что аль-Багдади действительно удалось уничтожить.





Террористическая группировка Исламское государство подтвердила смерть своего лидера Абу-Бакра аль-Багдади. Новым главой организации назначен Абу Ибрагим аль-Хашеми.





Изгнание Моралеса

Президент Боливии Эво Моралес, возглавлявший страну с конца 2005 года, в октябре был переизбран на четвертый срок, чем вызвал протесты, которые продлились более трех недель.





Военные вынудили его уйти в отставку. 12 ноября стало известно, что Моралес покидает Боливию и отправляется в Мексику, которая предоставила ему убежище. Кризис в стране усугубился, поскольку не ясно, кто будет руководить страной.





Экономика Боливии в последние годы росла максимальными для Латинской Америки показателями. Также как и в Венесуэле, основная статься экспорта - полезные ископаемые. Национализировав эту отрасль Моралес избежал ошибок Николаса Мадуро, считаясь с частным сектором.





Наводнение в Венеции

В середине ноября в Венеции произошло сильнейшее с 1960-х годов наводнение. Главная площадь Святого Марка ушла под воду более чем на метр, а прилегающий к ней одноименный собор затопило уже в четвертый за последние двадцать леть.





По расчетам ученых, Венеция может стать непригодной для жизни уже в 2028 году, а к 2100 полностью затонуть вместе с уникальными палаццо и красивейшими церквями.





Землетрясение в Албании

26 ноября в Албании произошло сильнейшее за последние 40 лет землетрясение - магнитудой 6,4. В результате погибли 50 человек, в том числе невестка премьер-министра страны и ее ближайшие родственники. Всего ранения получили более 800 человек, десятки считаются пропавшими без вести.

Новое руководство ЕС

В Евросоюзе 1 декабря заработало новое руководство. Главную должность - председателя Еврокомиссии - заняла министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Гинеколог по специальности, мать семерых детей и давняя соратница канцлера ФРГ Ангелы Меркель, стала первой женщиной во главе ЕС.





Еврокомиссия является высшим органом исполнительной власти Европейского союза. Что ожидать Украине от новых европейских чиновников - в материале В ЕС сменилось руководство.





Россия без спорта

9 декабря Всемирное антидопинговое агентство на четыре года отстранило Россию от международных соревнований, в том числе Олимпиад и чемпионатов мира. Российские атлеты получат право участвовать в них, если подтвердится, что они не принимали допинг.





При этом выступать им можно будет только под нейтральным флагом и без российского гимна. От соревнований предварительно отстранены 145 спортсменов из России.









Отстрочка газовой войны

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки, а также личная встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Среди вопросов обсуждался транзит газа через Украину в ЕС. Вопрос решен не был, но стороны договорились договориться.





19 декабря в Берлине прошли трехсторонние переговоры по газу при участии Евросоюза. Стороны договорились о новом пятилетнем контракте и погашении трех миллиардов долларов российского долга. Контракт еще не подписан, а его подробности неизвестны.





Школьница напомнила о климате

11 декабря юная экоактивиста Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии авторитетного журнала Time. Она обычный подросток, которой хватило смелости сказать правду и стать иконой поколения, объясняет издание.





О Грете Тунберг заговорил весь мир в сентябре после ее эмоциального выступления на Климатическом саммите в рамках заседания Генассамблии ООН. Тунберг со слезами на глазах обвинила политиков в том, что они не прикладывают реальные усилия в борьбе с изменением климата.





Она вызывает как восхищение, та и ненависть, но никого не оставила равнодушным и вывела дискурс о климате на новый уровень.









Импичмент Трампа

Дональд Трамп в ночь на 19 декабря стал третьим президентом Соединенных Штатов, который подвергся импичменту. Палата представителей официально обвинила его по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.





Окончательное решение об отстранение Трампа будет принимать Сенат, который контролируется республиканцами, поэтому американский президент останется при власти. Однако этот исторический шаг серьезно усилит межпартийную напряженность.

Санкции США заморозили Северный поток-2

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет с ограничениями против российского газопровода Северный поток-2. В тот же день швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы СП-2, приостановил строительство газопровода.





фото из открытого доступа