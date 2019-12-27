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Смешно! Справиться с похмельем помогут всего четыре вещи

Российский пилот "Формулы-1" рассказал, как побороть похмелье

Если вы вдруг выпили лишнего, советует Даниил Квят, справиться с похмельем помогут всего четыре вещи.


Как пишет Sputnik, российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят поделился способом, как избавиться от похмелья в новогодние праздники, сообщает Twitter команды "Торо Россо", за которую выступает россиянин.

"Надеюсь, вы будете плотно есть в эти дни, может, будете что-то выпивать. Если вы вдруг выпили лишнего, то просто примите аспирин и выпейте чаю с лимоном и медом. Думаю, это поможет", - сказал гонщик в видеопоздравлении с наступающими праздниками.


В ноябре Квят, занявший 13-е место в личном зачете пилотов в сезоне-2019, подписал контракт с "Торо Россо" на будущий год. А 14 февраля россиянин представит в Зальцбурге болид на будущий сезон.

Как ожидается, "конюшня" также предстанет в новом облике и под новым названием, сменив имя с "Торо Россо" на "Альфа Таури" в рамках процедуры ребрендинга.
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