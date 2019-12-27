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Зачем сожгли могилу покойного рэпера Децла?

В Москве неизвестные подожгли могилу знаменитого рэпера Кирилла Толмацкого (Децл).

Как передает Oxu.Az, мать покойного артиста Ирина Толмацкая рассказала, что сгорели крест и ограда на могиле.

Пришедшая в канун Рождества на могилу сына И.Толмацкая пережила шок и сняла увиденное на телефон. 


В администрации кладбища считают, что причиной пожара могла стать неосторожность: поклонники Децла каждый день ставят на могилу музыканта свечи.

Рэпер Децл скончался от остановки сердца в феврале 2019 года после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.
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