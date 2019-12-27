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Нашёл выход: минчанин воровал из строительных бытовок, чтобы оплатить кредит

В столице задержали 41-летнего минчанина. Он подозревается в воровстве из бытовок строителей,  сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

На протяжении 3 месяцев мужчина воровал чужое имущество. К правоохранителям обратились сотрудники сразу нескольких стройобъектов. Как оказалось, из подсобных помещений пропадали личные вещи.

Оперативники смогли установить воришку. Им оказался 41-летний работник одного из строительных управлений столицы. По его словам, воровать пришлось из-за наличия больших долгов по кредиту.

Среди потерпевших около 20 человек. Сумма нанесенного ущерба составила примерно 3 100 рублей.
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