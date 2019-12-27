На протяжении 3 месяцев мужчина воровал чужое имущество. К правоохранителям обратились сотрудники сразу нескольких стройобъектов. Как оказалось, из подсобных помещений пропадали личные вещи.





Оперативники смогли установить воришку. Им оказался 41-летний работник одного из строительных управлений столицы. По его словам, воровать пришлось из-за наличия больших долгов по кредиту.





Среди потерпевших около 20 человек. Сумма нанесенного ущерба составила примерно 3 100 рублей.



