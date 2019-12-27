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В Пинске ввели карантин из-за бешенства

На части территории Пинска из-за бешеной лисы введен ветеринарный карантин

Сообщение о том, что в черте города обнаружено дикое животное, в Пинскую городскую ветлечебницу поступило от сотрудников МЧС. 

Лису заметили у частного подворья по улице Транспортной в микрорайоне Крайновичи. Зверя отловили и усыпили, биологический материал отправили в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Вскоре подозрения подтвердились: лиса была больна бешенством.

В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами Пинский горисполком объявил 27 декабря часть Крайновичей неблагополучной зоной по бешенству животных. 

Карантин установлен на территории, ограниченной улицами 2-ая Звездная, 2-ая Северная, проспект Жолтовского до лесопарковой территории.
Источник: belta.by
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