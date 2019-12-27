В Пинске ввели карантин из-за бешенства

Сообщение о том, что в черте города обнаружено дикое животное, в Пинскую городскую ветлечебницу поступило от сотрудников МЧС.





Лису заметили у частного подворья по улице Транспортной в микрорайоне Крайновичи. Зверя отловили и усыпили, биологический материал отправили в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Вскоре подозрения подтвердились: лиса была больна бешенством.





В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами Пинский горисполком объявил 27 декабря часть Крайновичей неблагополучной зоной по бешенству животных.





Карантин установлен на территории, ограниченной улицами 2-ая Звездная, 2-ая Северная, проспект Жолтовского до лесопарковой территории.







