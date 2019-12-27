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Под счастливой звездой: житель Астаны впервые проспал вылет - это был рейс разбившегося самолета

Астанчанин Асхат Утепов должен быть лететь в Нур-Султан на рухнувшем самолете Bek Air, но впервые в жизни проспал свой рейс.


Асхат Утепов прилетел в Алматы из Усть-Каменогорска в ночь перед вылетом в Нур-Султан. Это был транзитный рейс из Восточного Казахстана через Алматы домой, к семье. Он мог стать последним для Асхата. Мужчина признается, что до сих пор находится в шоковом состоянии, передает Tengrinews.kz.

"Мне приходится часто передвигаться по стране самолетом, но я всегда заранее прибываю в аэропорт. В этот раз меня разбудили работники отеля в пять утра. Я проснулся и прошел онлайн-регистрацию. 

Подумал, что успею, и снова отключился. Проснулся уже в девять утра. Все звонят и поздравляют со вторым днем рождения, а я не могу понять, в чем дело. Открываю новости и понимаю, что чудом спасся", - рассказывает Асхат.

Мужчина говорит, что, полети он тем рейсом, шансов спастись не было: у него было переднее место 5А. Однако домой он твердо намерен лететь самолетом. Дома Асхата ждут родители, жена и трое детей. 


Утром поступила информация, что самолет Bek Air с 93 пассажирами, вылетевший из Алматы, пропал с радаров. Позже были опубликованы фотографии разбившегося самолета. По последним данным, число погибших при крушении самолета Bek Air в Алматы достигло 15 человек.
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