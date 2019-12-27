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В Женеве запретили одноразовый пластик - штраф $100

В Женеве решили ввести штрафы за использование одноразового пластика. Об этом пишет портал The Local.

 

С 1 января 2020 года в швейцарском городе запретят одноразовые пластиковые пакеты, соломинки, чашки, тарелки, столовые приборы и саше. Также местные власти хотят воспрепятствовать выдаче бесплатных пластиковых пакетов на кассах супермаркетов. Тем, кто нарушит запрет, грозит штраф в 100 франков (примерно 100 долларов).

Эта мера — часть плана по переработке отходов, который хотят реализовать к концу марта 2020 года. Запретить весь пластик в Женеве захотели еще в 2018-м.

В конце марта депутаты Европарламента приняли законопроект, согласно которому Европа полностью откажется от одноразовых пластиковых предметов с 2021 года. 

Под запрет, в частности, попала одноразовая пластиковая посуда и столовые приборы, соломинки, ватные палочки. Также страны ЕС хотят обеспечить 90-процентный уровень сбора использованных пластиковых бутылок к 2029 году. 
Источник: lenta.ru
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