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Охранник попросил достать мальчика из тележки, в которой она возила его по магазину. Но у ребенка ДЦП, и это единственный способ брать его с собой за покупками, объяснила Наталья.





Как обычно ходят по магазинам мама с сыном?

Наталья Брайлян рассказала рассказала CityDog.by, что берет сына Антона (5,5 года) за покупками и возит его по залу в магазинных тележках, «в которых все возят детей и покупки». Но специальное место для детей в тележках рассчитано на малышей до 15 кг, и ребенка со спастикой туда посадить очень сложно: ножки не сгибаются. Поэтому сын Натальи ездит просто сидя на дне тележки.





Что пошло не так в «ГИППО»?

– Я с ребенком пришла за покупками, – рассказывает Наталья Брайлян. – Всегда и везде сажала его в коляску, к нему мы и складывали покупки: выкладывать все на кассе на ленту для сына большая радость.





В отделе конфет ко мне подошел охранник и попросил достать ребенка. Сказал, что так нельзя, от посетителей жалобы: они в этих колясках продукты возят, а у ребенка грязные ноги. Я пояснила ему, что у сына ДЦП и он самостоятельно не стоит и не ходит. «Значит, возите в своей коляске», – был ответ.





Женщина постаралась объяснить охраннику, что приехала на машине и специальная коляска туда просто не помещается.





– Охранник сказал, что это наши проблемы, – комментирует Наталья. – Я ответила: «Не мои, а ваши», на что охранник развернулся и ушел.





Мы с сыном купили молоко и подошли на инфоцентр, написали жалобу и поехали домой. Желания туда ходить больше нет.









Почему ходить со своей коляской получается не всегда?

Наталья объяснила, что специальная коляска весит 23 килограмма и в машину просто не влезает, а собирать и разбирать ее самостоятельно она не может.





Есть более подходящие для передвижений варианты: например, в машину помещается коляска, которая складывается тростью. Но такая вещь стоит около 2000 долларов, и семья пока что не может позволить себе ее покупку.





А что о случившемся говорят в «ГИППО»?

Узнать, как смотрят на инцидент в торговом центре «ГИППО», пока что не удалось: в главном офисе отказались давать устные комментарии и предложили составить письменное обращение, на которое они ответят в установленном законом порядке.



