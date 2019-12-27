+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Голые новозеландские фермеры снялись для рождественского календаря

В новозеландской сельской общине Репороа, регион Вайкато, голые фермеры снялись для рождественского календаря. Об этом сообщает местная газета The New Zealand Herald.
1 из 4
Сообщество Reporoa Young Farmers устроило откровенную фотосессию, чтобы привлечь внимание к проблемам сельских фермеров. 

По словам представителя объединения Лауры Пулман, за последние годы в Репороа несколько молодых жителей, в том числе фермеров, покончили жизнь самоубийством.

По задумке, обнаженная съемка должна была не только разрядить напряженную обстановку в сельской общине, но и собрать деньги на нужды фермеров.

Представители Reporoa Young Farmers решились на интимную съемку после того, как в Австралии стали массово выпускать календари с голыми фермерами. 


Своим проектом новозеландцы хотят призывать людей, испытывающих трудности, проявить силу духа и не бояться заявить о себе, — равно как фермеры не испугались раздеться перед камерой. 

«Никто не должен оставаться со своей бедой один на один», — подчеркнула Пулман.

Откровенный календарь выставили на продажу за 15 новозеландских долларов. Вся выручка будет направлена в фонд поддержки сельских жителей Rural Support Trust.
Источник: lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru