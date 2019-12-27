Голые новозеландские фермеры снялись для рождественского календаря
В новозеландской сельской общине Репороа, регион Вайкато, голые фермеры снялись для рождественского календаря. Об этом сообщает местная газета The New Zealand Herald.
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Сообщество Reporoa Young Farmers устроило откровенную фотосессию, чтобы привлечь внимание к проблемам сельских фермеров.
По словам представителя объединения Лауры Пулман, за последние годы в Репороа несколько молодых жителей, в том числе фермеров, покончили жизнь самоубийством.
По задумке, обнаженная съемка должна была не только разрядить напряженную обстановку в сельской общине, но и собрать деньги на нужды фермеров.
Представители Reporoa Young Farmers решились на интимную съемку после того, как в Австралии стали массово выпускать календари с голыми фермерами.
Своим проектом новозеландцы хотят призывать людей, испытывающих трудности, проявить силу духа и не бояться заявить о себе, — равно как фермеры не испугались раздеться перед камерой.
«Никто не должен оставаться со своей бедой один на один», — подчеркнула Пулман.
Откровенный календарь выставили на продажу за 15 новозеландских долларов. Вся выручка будет направлена в фонд поддержки сельских жителей Rural Support Trust.
Источник: lenta.ru
13:31 27/12/2019
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