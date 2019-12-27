Отказ автопилота: самолет из Багдада в Минск экстренно сел в России
Самолет из Багдада в Минск совершил экстренную посадку в аэропорту Ростава-на-Дону.
Об этом свидетельствуют данные сервиса flightradar24.com
Самолет "Иракских авиалиний", следовавший из Багдада в Минск, совершил посадку в ростовском аэропорту Платов по техническим причинам. Об этом в пятницу ТАССсообщили в пресс-службе аэропорта.
"В 11:18 мск совершил посадку по техническим причинам", - сообщил собеседник.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что самолет авиакомпании успешно совершил экстренную посадку в Платове в связи с отказом автопилота.
По данным источника, речь идет о самолете Airbus A321.
"Иракские авиалинии" (Iraqi Airways) является крупнейшим авиаперевозчиком этой страны.
"Белорусский партизан"
12:21 27/12/2019
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