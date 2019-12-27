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Отказ автопилота: самолет из Багдада в Минск экстренно сел в России

Самолет из Багдада в Минск совершил экстренную посадку в аэропорту Ростава-на-Дону.

Об этом свидетельствуют данные сервиса flightradar24.com


Самолет "Иракских авиалиний", следовавший из Багдада в Минск, совершил посадку в ростовском аэропорту Платов по техническим причинам. Об этом в пятницу ТАССсообщили в пресс-службе аэропорта.

"В 11:18 мск совершил посадку по техническим причинам", - сообщил собеседник.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что самолет авиакомпании успешно совершил экстренную посадку в Платове в связи с отказом автопилота. 

По данным источника, речь идет о самолете Airbus A321.

"Иракские авиалинии" (Iraqi Airways) является крупнейшим авиаперевозчиком этой страны. 
"Белорусский партизан"
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