Отказ автопилота: самолет из Багдада в Минск экстренно сел в России

Об этом свидетельствуют данные сервиса flightradar24.com









Самолет "Иракских авиалиний", следовавший из Багдада в Минск, совершил посадку в ростовском аэропорту Платов по техническим причинам. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.





"В 11:18 мск совершил посадку по техническим причинам", - сообщил собеседник.





Ранее источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что самолет авиакомпании успешно совершил экстренную посадку в Платове в связи с отказом автопилота.





По данным источника, речь идет о самолете Airbus A321.





"Иракские авиалинии" (Iraqi Airways) является крупнейшим авиаперевозчиком этой страны.