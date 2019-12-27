Названы возможные причины крушения самолёта в Казахстане





Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.





«Самолёт дважды при взлёте коснулся хвостом полосы. Либо это ошибка пилота, либо технически причина. Это установит специальная техническая экспертиза при участии Международного авиационного комитета», — сказал Скляр.





Ранее в МВД Казахстана уточнили, что в результате происшествия погибли 12 человек и пострадали 49. Всего на борту было 93 пассажира и 3 члена экипажа.





На месте крушения были обнаружены бортовые самописцы, их изымают для расследования.