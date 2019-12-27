Названы возможные причины крушения самолёта в Казахстане
Крушение пассажирского самолёта в Алма-Ате могло произойти либо из-за ошибки пилота, либо по техническим причинам, это выяснит специальная экспертиза.
Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
«Самолёт дважды при взлёте коснулся хвостом полосы. Либо это ошибка пилота, либо технически причина. Это установит специальная техническая экспертиза при участии Международного авиационного комитета», — сказал Скляр.
Ранее в МВД Казахстана уточнили, что в результате происшествия погибли 12 человек и пострадали 49. Всего на борту было 93 пассажира и 3 члена экипажа.
На месте крушения были обнаружены бортовые самописцы, их изымают для расследования.
Источник: rt.com
11:10 27/12/2019
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