+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Названы возможные причины крушения самолёта в Казахстане

Крушение пассажирского самолёта в Алма-Ате могло произойти либо из-за ошибки пилота, либо по техническим причинам, это выяснит специальная экспертиза.


Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

«Самолёт дважды при взлёте коснулся хвостом полосы. Либо это ошибка пилота, либо технически причина. Это установит специальная техническая экспертиза при участии Международного авиационного комитета», — сказал Скляр.

Ранее в МВД Казахстана уточнили, что в результате происшествия погибли 12 человек и пострадали 49. Всего на борту было 93 пассажира и 3 члена экипажа.

На месте крушения были обнаружены бортовые самописцы, их изымают для расследования.
Источник: rt.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru