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Раскрыта польза ожирения в борьбе с раком

Ученые Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что лишний вес в некоторых случаях может помогать в борьбе с раком. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали результаты клинических испытаний препарата атезолизумаба, который применяется в лечении немелкоклеточного рака легких, и выяснили, что средний и высокий индекс массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к терапии. Это контрастирует с тем фактом, что лишний вес и ожирение повышает риск развития злокачественных опухолей.

По словам ученых, необходимо провести дальнейшие исследования для раскрытия механизмов, лежащих в основе парадоксальной реакции на противораковую терапию.

В то же время, по оценкам ВОЗ, ежегодно умирает 2,8 миллиона человек в связи с избыточным весом или ожирением. Большая масса тела приводит к повышению артериального давления, уровня холестерина и резистентности к инсулину. Известно, что с увеличением индекса массы тела увеличивается риск ишемической болезни сердца, ишемического инсульта и сахарного диабета 2-го типа.
Lenta.ru
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