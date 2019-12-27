Раскрыта польза ожирения в борьбе с раком

Исследователи проанализировали результаты клинических испытаний препарата атезолизумаба, который применяется в лечении немелкоклеточного рака легких, и выяснили, что средний и высокий индекс массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к терапии. Это контрастирует с тем фактом, что лишний вес и ожирение повышает риск развития злокачественных опухолей.





По словам ученых, необходимо провести дальнейшие исследования для раскрытия механизмов, лежащих в основе парадоксальной реакции на противораковую терапию.





В то же время, по оценкам ВОЗ, ежегодно умирает 2,8 миллиона человек в связи с избыточным весом или ожирением. Большая масса тела приводит к повышению артериального давления, уровня холестерина и резистентности к инсулину. Известно, что с увеличением индекса массы тела увеличивается риск ишемической болезни сердца, ишемического инсульта и сахарного диабета 2-го типа.