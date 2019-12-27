В одном из сообщений говорится о недопустимости ограничений в допущении к церковным таинствам верующих, которые носят национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях).





Комиссия Синода отметила, что теперь детей можно крестить под созвучными именами "не национального звучания", например, Иоанн - Джон, Иоанна - Жанна.





Как сообщает РБК, в случае если речь идет о крещении взрослого человека, имя которого не имеет аналога в месяцесловах поместных церквей, ему должны дать возможность самому выбрать крестильное имя в православном месяцеслове. "Причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем", - сказано в постановлении.





В комментарии к решению Синода указано, что традиция выбора имени по святцам, сложившаяся в РПЦ, не всегда учитывает многообразие традиций и практик, которые сложились в других поместных православных церквях. Это связано в том числе с тем, что месяцеслов Русской православной церкви не содержит имен всех прославленных поместными церквями святых.-