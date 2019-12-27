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Джон вместо Иоанна: Русская православная церковь изменила правила крещения

Синод Русской православной церкви принял решение о том, что детей можно крестить под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей. Об этом говорится в журналах заседания Синода, опубликованных на сайте Русской православной церкви (РПЦ), сообщает ТАСС.

Джон вместо Иоанна: Русская православная церковь изменила правила крещения
Фото Сергея Воронина, "Витебский курьер"
В одном из сообщений говорится о недопустимости ограничений в допущении к церковным таинствам верующих, которые носят национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях).

Комиссия Синода отметила, что теперь детей можно крестить под созвучными именами "не национального звучания", например, Иоанн - Джон, Иоанна - Жанна.

Как сообщает РБК, в случае если речь идет о крещении взрослого человека, имя которого не имеет аналога в месяцесловах поместных церквей, ему должны дать возможность самому выбрать крестильное имя в православном месяцеслове. "Причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем", - сказано в постановлении.

В комментарии к решению Синода указано, что традиция выбора имени по святцам, сложившаяся в РПЦ, не всегда учитывает многообразие традиций и практик, которые сложились в других поместных православных церквях. Это связано в том числе с тем, что месяцеслов Русской православной церкви не содержит имен всех прославленных поместными церквями святых.-
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