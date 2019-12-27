Перевод Гражданского кодекса на беларусский язык завершат в 2020 году

Эксперты рассмотрели ход работы над Гражданским кодексом. Уже переведено 775 статей (разделы I–III, главы 30–47 раздела IV). Всего же в кодексе 1153 статей, объединенных в 8 разделов. Планируется, что его перевод будет завершен в 2020 году, пишет reform.by





Также в следующем году собираются перевести Трудовой кодекс, Кодекс о земле и Жилищный кодекс.





Ранее были переведены на беларусский языке Кодекс Республики Беларусь о браке и семье и Избирательный кодекс Республики Беларусь, сообщает Национальный правовой интернет-портал.