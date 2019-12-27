Перевод Гражданского кодекса на беларусский язык завершат в 2020 году
В Национальном центре правовой информации состоялось заседание экспертного совета по переводу законодательных актов на беларусский язык.
Эксперты рассмотрели ход работы над Гражданским кодексом. Уже переведено 775 статей (разделы I–III, главы 30–47 раздела IV). Всего же в кодексе 1153 статей, объединенных в 8 разделов. Планируется, что его перевод будет завершен в 2020 году, пишет reform.by
Также в следующем году собираются перевести Трудовой кодекс, Кодекс о земле и Жилищный кодекс.
Ранее были переведены на беларусский языке Кодекс Республики Беларусь о браке и семье и Избирательный кодекс Республики Беларусь, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
09:28 27/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение