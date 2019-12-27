В Индии родители зарыли в землю детей-инвалидов

Как передает Yeni Akit, кадры инцидента были опубликованы в местных СМИ и вызвали общественный резонанс.









Так, группа суеверных горожан закопала своих детей-инвалидов и держала их под палящим солнцем, надеясь на чудесное исцеление.





На фото видно, как один из детей плачет и мать пытается его успокоить, двое других детей на заднем плане находятся в состоянии шока.





По факту правоохранительные органы начали расследование.