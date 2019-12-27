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В Индии родители зарыли в землю детей-инвалидов

В городе Гулбарга индийского штата Карнатака родители зарыли своих детей с ограниченными возможностями здоровья по горло в землю.

Как передает Yeni Akit, кадры инцидента были опубликованы в местных СМИ и вызвали общественный резонанс.


Так, группа суеверных горожан закопала своих детей-инвалидов и держала их под палящим солнцем, надеясь на чудесное исцеление.

На фото видно, как один из детей плачет и мать пытается его успокоить, двое других детей на заднем плане находятся в состоянии шока.

По факту правоохранительные органы начали расследование.
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