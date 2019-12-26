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Альпы накрыли лавины, есть жертвы и пострадавшие

Более 60 спасателей, вертолетов и собак ищут людей, которые могли оказаться под большой лавиной.

В Италии из-за лавины погибла женщина

В Австрии на горнолыжном курорте Анкогель в четверг, 26 декабря, сошли три лавины, и еще одна – на швейцарском курорте Андерматт, пострадали по меньшей мере два человека, пишут местные СМИ.
 
После того как на горнолыжную трассу в Андерматте сошла большая лавина, двух человек с легкими травмами вытащили из-под снега и доставили в больницу.
 

Отмечается, что под снегом могут быть еще люди, группа спасателей продолжает поисковую операцию, пишет korrespondent.net
 
Правоохраниетли говорят, что более 60 спасателей, вертолетов и собак ищут людей, которые могли оказаться под большой лавиной, обрушившейся прямо на склон.
 
В то же время в Италии в горном массиве Гран-Сассо спасатели обнаружили тела троих погибших альпинистов.
 
Двое из них сорвались во время восхождения. Третья альпинистка погибла из-за схода снежной лавины.
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