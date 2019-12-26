Галина Волчек умерла
Умерла художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, на этой неделе режиссёра доставили в больницу им. Боткина. Волчек госпитализировали сразу в реанимацию. Кроме того, появлялась информация о том, что она впала в кому.
На сайте театра размещается достоверная информация о состоянии худрука от ее родственников. В последнем сообщении отмечено, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе.
Справочно
Волчек родилась в Москве в 1933 году. Стояла у истоков рождения знакового театра СССР "Современник". Её отец оператор Борис Волчек родом из Витебска. Галина Борисовна создала более 30 театральных постановок, среди которых "Три товарища", "На дне", "Вишневый сад", а также 14 кинофильмов
Как сообщает Telegram-канала Mash, по предварительной версии врачей, причиной смерти стали отек головного мозга и отек легких.
"Белорусский партизан"
20:44 26/12/2019
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