+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Санкт-Петербурге нашли останки бывшей студентки историка-расчленителя. Ноги не найдены

Останки аспирантки Анастасии Ещенко, убитой доцентом СПбГУ, историком Олегом Соколовым, нашли в Санкт-Петербурге спустя полтора месяца поисков. Об этом сообщает «Фонтанка».

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Останки аспирантки Анастасии Ещенко, убитой доцентом СПбГУ, историком Олегом Соколовым, нашли в Санкт-Петербурге спустя полтора месяца поисков. Об этом сообщает «Фонтанка».

Адвокат матери погибшей Александра Бакшеева рассказала, что останки были обнаружены в черте города в районе Юсуповского дворца. При этом она уточнила, что экспертиза еще не проведена. «Но предположительно — да, это части тела Анастасии», — добавила Бакшеева.
По информации издания, после убийства водолазам удалось извлечь из реки Мойки несколько мешков с останками потерпевшей, при этом ноги убитой не были найдены. В начале ноября «Фонтанка» сообщала, что со дна реки подняли черные пакеты, в которых, предположительно, находились ноги женщины. Позже стало известно, что водолазы нашли скелет неизвестного человека.


Олег Соколов был задержан 9 ноября. Он привлек внимание полиции после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными руками Ещенко. Историка, находившегося в неадекватном состоянии, отвезли в больницу с переохлаждением.

Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из-за ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание, а после избавления от тела планировал совершить самоубийство, пишет lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки у Котла Лукашенко и Путина
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru