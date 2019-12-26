Фактчекинг. Где выше смертность от отравлений алкоголем: в Беларуси или у соседей?
«Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы (производства крепкого алкоголя): не дай бог ослабим контроль — людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах», — сказал глава государства при назначении Игоря Шустова главой холдинга «Минск Кристалл Групп».
Office Life сравнил смертность от алкоголя в Беларуси и некоторых соседних странах. Сначала про употребления алкоголем, где у Беларуси не самые плохие позиции. Больше нас пьют в Литве, России и Польше. Меньше — в Украине. Правда, при этом диагноз «алкоголизм и алкогольные психозы» в Беларуси ставится в 192 случаях на 100 тыс. населения, в России — 53.
А вот со смертностью от случайных отравлений алкоголем — в Беларуси просто беда.
В России показатель смертности от алкоголя — 10,5 человека на 100 тыс. населения (в 2017 году).
В Беларуси — 15,6 (в 2018-м).
В Украине — 6,9.
В Литве — 5,6.
16:54 26/12/2019
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