Скандальные подробности: задержанная с кокаином в Непале беларуска - дочь подполковника милиции
Как уже сообщалось, 21 декабря в аэропорту Катманду (столица Непала) задержали двух 21-летних белорусов - Павла Васильева и Алину Алдошину.
|
1 из 2
Их подозревают в попытке провоза через госграницу шести килограммов кокаина в подкладках своих зимних курток. Говорят, что ребята работали курьерами для бразильской наркомафии.
#1#
Но самое интересное в другом.
Как выяснил телеграм-канал Nexta, Алина Алдошина - дочь известного в Гродно подполковника. И не просто подполковника, а первого заместителя начальника ОВД и главы криминальной милиции администрации Ленинского района Гродно Алексея Владимировича Алдошина!
Более того, мужчина даже награждён медалью "За безупречную службу" III степени личным указом Лукашенко.
Говорят, что яблоко от яблони недалеко падаёт. Но, похоже, не в этом случае.
16:43 26/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение