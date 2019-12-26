Елка апокалипсиса: в Припяти впервые после катастрофы на ЧАЭС поставили новогоднюю елку
Новогоднюю елку впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили в украинском городе Припять.
25 декабря 2019 года "Ассоциация Чернобыльских туроператоров" провела акцию, цель которой - привлечение общественного внимания к культурному наследию объектов Чернобыльской Зоны Отчуждения.
В ходе акции впервые с момента аварии на ЧАЕС на центральной площади города-призрака Припять у дворца культуры "Энергетик" была установлена новогодняя елка.
На открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями из детства.
Источник: dsnews.ua
15:07 26/12/2019
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