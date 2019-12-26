25 декабря 2019 года "Ассоциация Чернобыльских туроператоров" провела акцию, цель которой - привлечение общественного внимания к культурному наследию объектов Чернобыльской Зоны Отчуждения.





В ходе акции впервые с момента аварии на ЧАЕС на центральной площади города-призрака Припять у дворца культуры "Энергетик" была установлена новогодняя елка.



На открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями из детства.











