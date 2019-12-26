+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

У кого-то "писем счастья" прибавится: в стране ввожится видеофиксация проезда на красный

УГАИ МВД согласовало с заинтересованными госорганами введение видеофиксации проезда на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии.

Об этом сообщил сегодня журналистам начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

Инициатором видеофиксации таких нарушений выступало ГАИ. "Это было наше предложение. Оно прошло согласование госорганов. Думаю, с учетом нового кодекса (Кодекса об административных правонарушениях. - Прим. БЕЛТА) оно будет реализовано", - сказал Дмитрий Корзюк.

Камеры будут стационарными и появятся на тех перекрестках, где из-за проезда на красный происходит много аварий. В ГАИ рассчитывают таким образом стабилизировать ситуацию.

В целом у ГАИ много предложений по корректировке КоАП. Дмитрий Корзюк не стал озвучивать остальные, отметив, что предстоит еще много работы. По его словам, Госавтоинспекция нацелена на то, чтобы активно продвигать свои инициативы. 

Изменения, которые предстоят КоАП, ПДД, закону о дорожном движении, начальник УГАИ МВД назвал большим шагом в части обеспечения безопасности на дорогах.
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки у Котла Лукашенко и Путина
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru