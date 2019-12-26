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"Крови столько, что невозможно было смотреть" Под Минском поезд сбил 12-летнего мальчика

Сегодня по пути в Минск пассажирский поезд наехал на 12-летнего мальчика.

  
Об этом Onliner сообщили в Минском отделе внутренних дел на транспорте. Очевидец произошедшего утверждает, что у ребенка сильно травмировано лицо, а также было серьезное кровотечение.

«Машинист видел его и сигналил, но, видимо, не успел затормозить. Ребенок жив, но сильно разбито лицо, крови было столько, что невозможно было смотреть. Но самое страшное и дикое было в полном отсутствии медицинской помощи. На каждой станции я ждала, что зайдут медики. Но забрали ребенка только на вокзале. 

20 минут ребенок заливался плачем и криками от боли. У машиниста аптечки тоже не оказалось. Все доставали платки и салфетки, чтобы хоть как-то остановить кровь, но это не помогало», — рассказала очевидец Виктория в своем аккаунте в Facebook.


В Минском ОВД на транспорте рассказали Onliner, что первоначально мальчику оказали помощь, тяжелых травм у него нет. Сейчас дело направлено в Ждановичский отдел милиции Минского РУВД, с которым мы пытаемся связаться. 

Получить комментарий от БЖД пока не удалось.
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