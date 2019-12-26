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Анютины глазки зацвели в Минске!

Пока декабрь удивляет нехарактерной для себя теплой погодой, флора уже во всю приготовилась к весне.

Необычное природное явление — цветение анютиных глазок зимой, попало в объектив корреспондента «Минск-Новости».


Цветы семейства фиалковых обычно распускаются в конце весны, когда земля достаточно прогрета. Аномально теплый декабрь 2019 года внес свои коррективы, и теперь увидеть лепестки фиолетовых и желтых фиалок в ботаническом саду Минска можно в преддверии Нового года.

Кстати, к выходным синоптики прогнозируют незначительное похолодание, но, похоже, Новый год будем встречать с лужами
"Белорусский партизан"
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