Анютины глазки зацвели в Минске!
Пока декабрь удивляет нехарактерной для себя теплой погодой, флора уже во всю приготовилась к весне.
Необычное природное явление — цветение анютиных глазок зимой, попало в объектив корреспондента «Минск-Новости».
Цветы семейства фиалковых обычно распускаются в конце весны, когда земля достаточно прогрета. Аномально теплый декабрь 2019 года внес свои коррективы, и теперь увидеть лепестки фиолетовых и желтых фиалок в ботаническом саду Минска можно в преддверии Нового года.
Кстати, к выходным синоптики прогнозируют незначительное похолодание, но, похоже, Новый год будем встречать с лужами
"Белорусский партизан"
13:40 26/12/2019
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