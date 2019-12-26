Анютины глазки зацвели в Минске!

Необычное природное явление — цветение анютиных глазок зимой, попало в объектив корреспондента « Минск-Новости ».









Цветы семейства фиалковых обычно распускаются в конце весны, когда земля достаточно прогрета. Аномально теплый декабрь 2019 года внес свои коррективы, и теперь увидеть лепестки фиолетовых и желтых фиалок в ботаническом саду Минска можно в преддверии Нового года.



