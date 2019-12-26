Белорусам предлагают обсудить изменения в Административный кодекс

Готовить предложения по совершенствованию административного законодательства будет межведомственная экспертная комиссия под руководством замглавы Администрации президента Ольги Чуприс.





В состав комиссии входят работники Верховного и Конституционного судов, Генпрокуратуры, КГК, представители парламента. Кроме того, в работе примут участие сотрудники Министерства юстиции, МВД, Министерства по налогам и сборам, других заинтересованных ведомств и также научного сообщества.









Будет изучаться мнение как госорганов, так и простых белорусов.









В Национальном центре правовой информации (НЦПИ) говорят, что все предложения проанализируют и используют при подготовке нового законодательного акта.







