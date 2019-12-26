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Белорусам предлагают обсудить изменения в Административный кодекс

Белорусы могут принять участие в обсуждении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Готовить предложения по совершенствованию административного законодательства будет межведомственная экспертная комиссия под руководством замглавы Администрации президента Ольги Чуприс. 

В состав комиссии входят работники Верховного и Конституционного судов, Генпрокуратуры, КГК, представители парламента. Кроме того, в работе примут участие сотрудники Министерства юстиции, МВД, Министерства по налогам и сборам, других заинтересованных ведомств и также научного сообщества.


Будет изучаться мнение как госорганов, так и простых белорусов. 

Предложения можно направить до 24 января 2020 года в виде сообщений в специальной теме на правовом форуме Беларуси, в письменном виде на почтовый адрес НЦПИ, по электронной почте opros@ncpi.gov.by, а также с помощью аккаунтов в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", FacebookTwitter.

В Национальном центре правовой информации (НЦПИ) говорят, что все предложения проанализируют и используют при подготовке нового законодательного акта.
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